Cap persona ha resultat ferida

Actualitzada 15/03/2021 a les 08:16

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada de dilluns en un incendi en una casa a Albinyana. El foc s'ha produït en el magatzem colindant a l'habitatge del número 6 del carrer Alfàbrega.Un cop allí, els bombers han procedit a la seva extinció. El foc només ha afectat el magatzem on hi havia un llit, una nevera, diversos estris i ferralla. Cap persona ha resultat ferida. Abans de la una de la matinada, el cos ha donat per apagat el foc.