La regidora de la CUP a l'Arboç Maria Mestre no acudeix a declarar pel tall de la Jonquera

La regidora de la CUP a l'Arboç (Baix Penedès) Maria Mestre ha desobeït la citació judicial per declarar com a investigada pel tall de l'AP-7 a la Jonquera la tardor del 2019. Mestre ha detallat aquest divendres que la setmana passada hauria d'haver comparegut davant el jutjat de Figueres que investiga els fets. En una atenció a la premsa des de l'exterior dels jutjats del Vendrell, ha dit que va eludir la citació perquè no vol col·laborar en el que considera una macro-causa repressiva contra el moviment independentista. La cupaire ha avançat que no pensa anar a declarar encara que la tornin a citar, de manera que preveu acabar sent detinguda per anar als jutjats a la força.