Detingut al Vendrell un home que tenia atemorits els veïns de la urbanització Molí d'en Blanquillo

Els Mossos l'han detingut per dos robatoris amb força a domicili, coaccions, violació de domicili i danys

Actualitzada 12/03/2021 a les 18:22

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Baix Penedès van detenir el passat 10 de març un home de 30 anys, de nacionalitat marroquina i veí d'Albinyana (Baix Penedès) com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a domicili, un d'ells en grau de temptativa, coaccions, violació de domicili i danys.El primer dels robatoris el va cometre el passat 17 de juny de 2020 a una casa de la urbanització de les Pedreres de la població d'Albinyana, de l'interior de la qual va sostreure dos televisors.El segon dels robatoris va intentar cometre'l la matinada del 21 de juny de 2020, moment en què el propietari va sorprendre a l'investigat arrencant una reixa de la finestra d'una de les portes que donava accés a la casa per accedir-hi i l'autor va fugir corrent.Davant d'aquest darrer fet i tenint en compte que els veïns de la citada urbanització eren coneixedors de l'historial delictiu del detingut, la segona víctima es va presentar davant la casa de l'arrestat per recriminant-li el robatori, acció davant de la qual l'investigat va reaccionar llançant contra la víctima pedres i un ganivet.Mesos més tard, durant el matí del 16 de desembre de 2020, el detingut va entrar propinant cops en una casa de la urbanització Molí d'en Blanquillo (Albinyana) on hi vivia un home amb la seva filla menor d'edat.Lluny de resultar un fet casual, pocs minuts més tard va tornar de nou i va intentar accedir a la mateixa casa però en aquesta ocasió amb una actitud més violenta, ja que va portar pals i martells amb la clara intencionalitat d'agredir el propietari.L'agressió no es va consumar només gràcies a la presència del gos de la víctima, el qual va fer fugir l'agressor.La investigació va permetre saber que l'autor va actuar de la manera descrita perquè volia fer fora de la casa a la víctima per viure ell mateix o per llogar-la a terceres persones.Davant dels aspectes anteriors, els mossos van atribuir a l'autor un delicte de coaccions perquè va voler fer fora de casa seva a la víctima i un delicte de violació de domicili per haver entrat en diverses ocasions al domicili afectat sense permís.Al dia següent, el denunciant va trobar-se les quatre rodes del seu cotxe punxades i els parabrises trencats, danys valorats en mil euros € que presumptament havia ocasionat el detingut a mode de revenja.Gestions posteriors d'investigació van poder relacionar els anteriors il·lícits penals amb el resultat de la detenció el dia 10 de març al Vendrell del presumpte autor.El detingut, amb nombrosos antecedents policials per la comissió reiterada d'anteriors robatoris amb força a interior de domicili, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Vendrell i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.