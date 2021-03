Detenen dos homes per 43 robatoris en trasters de dos edificis de Calafell

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions

Actualitzada 10/03/2021 a les 15:29

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Baix Penedès van detenir el passat 4 de març dos homes, de 20 i 28 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina, veïns de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, com a presumptes autors de delicte de robatori amb força a 43 trasters de dos edificis de Calafell.La investigació es va iniciar arran dels robatoris als trasters ubicats a la zona de l'aparcament de dos blocs d'habitatges de la Rambla Nova i del carrer Garrotxa de Calafell. Els fets van tenir lloc durant la nit del 13 de gener. De l'interior van sostraure una bicicleta, un ordinador i diversos elements informàtics, una màquina de cosir, jocs de maletes i eines, entre d'altres objectes de valor. Tots els robatoris van ser perpetrats amb el mateix modus operandi, concretament, mitjançant el mètode del 'bec de lloro', el qual requereix una certa especialització.Arran de les indagacions els mossos van descobrir la identitat de dos sospitosos que apareixien a les imatges de les càmeres de seguretat dels pàrquings on hi van accedir amb un vehicle.Es dona la circumstància que una setmana després dels robatoris als trasters la Policia Local de Sitges va denunciar aquests dues persones pel furt de diversos objectes de l'interior del pàrquing d'una comunitat de veïns al municipi.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.Els dos detinguts van passar el dia 5 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.