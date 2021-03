La víctima del Montmell també va rebre amenaces del propietari de la casa on vivia, segons diversos testimonis

Un testimoni protegit es desdiu perquè va declarar sota amenaces

Més testimonis de l'entorn

La troballa de la furgoneta

La segona sessió de la vista oral ha començat amb la declaració de Sebastián, fill de la dona de la víctima i nebot dels acusats, que aleshores tenia 19 anys. El noi ha confirmat que el dia dels fets Diego anava a trobar-se amb Joaquín a la casa on tenien la plantació de marihuana i ha explicat que ell va proposar d'acompanyar-lo perquè, després que el seu tiet li hagués dit que «li rebentaria el cap», sabia «que s'anaven a pegar i que Joaquín no hi aniria sol».El jove ha relatat que no van tenir més notícies d'ell i que, preocupats, van decidir anar a la casa del carrer la Haya del Mirador del Penedès, on no van trobar-hi res ni ningú. Responent a una pregunta de l'advocat de la defensa, el noi ha afirmat que no va percebre que allà hi hagués hagut un crim. També ha dit que aquell dia no va veure els dos principals acusats i que al tercer processat, el seu avi José, el va veure posteriorment en un bar.Durant la visita que van fer l'endemà a la casa de Joaquín al Prat de Llobregat per veure si sabien res de Diego, el noi ha confirmat que a la seva mare la van tractar de «boja» i que van dir que no sabien on estava. «La meva mare va dir que a cada porc li arriba el seu sant martí i el meu avi li va respondre que a tu ja t'ha arribat, guapa. Això em va fer creure que Joaquín havia assassinat Diego», ha declarat.A més, el jove ha apuntat que tres o quatre dies abans del crim el seu tiet Bacari Junior li va etzibar «que mataria a Diego». El noi ha dit, però, que no s'ho va creure i que tampoc va donar-li gaire importància perquè, en la seva opinió, el processat estava fumant marihuana i anava drogat, i «quan algú està enfadat, tothom diu tonteries».El noi, que ha definit Diego com un pare per a ell, també ha referit que la víctima tenia problemes amb Moisès, un amic de la família que els havia llogat la casa on vivien. «Com que Diego no li pagava venia ell amb un altre home a intimidar-nos. No eren amenaces de mort, sinó que deia que o pagàvem o marxàvem», ha manifestat el noi davant el jurat popular.La mare del desaparegut, Luz Mery, ha confirmat que el seu fill tenia problemes amb l'arrendador. «Va anar a reclamar el deute que tenien i a voler-los fer fora acompanyat d'un gitano», ha declarat. D'altra banda, ha assenyalat que Diego feia de «jardiner» per a Joaquín i que li cuidava les plantes de marihuana. També ha corroborat que el fill tenia mala relació amb Joaquín perquè li reclamava els diners que havia invertit en la plantació de marihuana i amb l'altre acusat, Bacari Junior, perquè s'havien barallat.Responent a les preguntes del fiscal, la dona ha lamentat que des del 14 d'agost del 2017 no ha tingut «la més mínima notícia» del seu fill, que mai no l'ha tornat a trucar i que ningú més no l'ha vist «com si s'hagués obert la terra, se l'hagués tragat i s'hagués tornar a segellar». «Sembla impossible que ja farà gairebé quatre anys i ningú no sàpiga res d'ell», ha expressat.Un testimoni protegit que ha dit ser amic dels dos principals acusats, Joaquín i Bacari, s'ha desdit de bona part de la declaració que va fer al jutjat d'instrucció, en la qual consta que va manifestar que estava amagat amb els processats en un pis de Barcelona. L'individu ha afirmat que Mónica li va dir què havia de declarar perquè, si no ho feia, podia passar-li alguna cosa. «Em van dir que els colombians -la família de Diego- havien de cobrar la seva venjança i que si no era amb Joaquín o Bacari, seria amb l'entorn i podia ser jo», ha relatat a través de videoconferència.Responent a l'advocat defensor dels dos principals acusats, el testimoni protegit ha afirmat que va presenciar com Diego amenaçava i maltractava físicament la seva parella, Mónica. També ha manifestat que Diego va abusar de la seva filla però que Mónica «no va deixar que ho denunciés» perquè la víctima era menor. A més, ha declarat que Diego es dedicava al tràfic de drogues i que Moisés, l'home que li llogava la casa, «va anar a buscar-lo amb uns gitanos perquè li devia uns diners, no sé si per un deute de drogues o de l'habitatge».Un altre amic dels acusats ha manifestat que Junior li va comentar que Diego s'havia posat en un problema i que «l'haurien fet desaparèixer», però no n'ha donat més detalls. Un cunyat dels dos principals processats també ha declarat que va tenir constància que Mónica havia amenaçat Joaquín amb enviar-li «uns sicaris» i que «vindrien germans del Diego a matar-lo».Vanesa, germana de Mónica per part de pare i mare, i dels dos processats només per part de mare, ha dit que la parella «no es portaven bé» i que Diego pegava el fill d'ella, Sebastián. Aquesta testimoni també ha dit que va saber a través dels fills que Diego maltractava Mónica.El fiscal ha qüestionat que si la relació entre ells era tan dolenta, ell era un maltractador, pegava el fill i presumptament «tocava» una filla, Mónica es preocupés tant arran de la desaparició i no s'hagués quedat «descansada». Vanesa, però, ha insistit que Diego era una persona maltractadora i manipuladora.Durant la vista d'aquest dimarts també han declarat diversos veïns d'Olivella (Garraf), on residia Bacari Junior. Segons els investigadors, després d'acabar amb la vida de Diego els dos acusats s'hi van desplaçar amb la furgoneta de Joaquín i amb la furgoneta de Diego, i van deixar el vehicle de la víctima abandonada durant diverses hores en un carrer del municipi fins la matinada del 15 d'agost.Un veí d'aquest carrer ha declarat que va veure com un home aparcava una furgoneta, en sortia i seguidament el recollien amb una altra furgoneta. L'home va sospitar i va avisar els Mossos, els quals van decidir analitzar la furgoneta estacionada perquè van detectar-hi taques de sang, tant a fora com a dins. Durant la matinada, però, quan els Mossos ja havien marxat del lloc, el veí ha explicat que algú se la va endur.Segons la policia, els acusats van recollir aquesta furgoneta, que era de la víctima, la van desplaçar a una pista forestal del terme municipal de Sant Cugat de Sesgarrigues (Alt Penedès) i li van calar foc, deixant-la completament calcinada. Aquest dimecres el judici continuarà amb la declaració de diversos agents dels Mossos d'Esquadra.