Estan afectades les línies R13, R14, R15, R16 i R17

Actualitzada 09/03/2021 a les 12:18

La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Calafell es troba interrompuda a causa d'un atropellament, segons ha informat Rodalies. L'incident està provocant afectacions que poden superar els 30 minuts en la resta de la línia i es fan desviaments per la via Vilafranca per a trens Regionals. Estan afectades les línies R13, R14, R15, R16 i R17.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís per part d'Adif a les 10.44 hores i diverses patrulles s'han dirigit fins al lloc. La policia autonòmica ha confirmat que es tracta d'un suïcidi.