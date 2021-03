El PP desapareix dels ajuntaments del Baix Penedès

L'única regidora que mantenien, a Calafell, plega del partit

Actualitzada 09/03/2021 a les 16:28

El Partit Popular es quedarà sense representació als ajuntaments del Baix Penedès. Aquesta setmana ha abandonat el partit la regidora de Calafell Maite González, l'única edil arreu de la comarca que el PP va aconseguir a les darreres eleccions municipals. González farà oficial la seva marxa al ple de dijous i preveu continuar al consistori com a regidora no adscrita. La seva sortida comportarà la dissolució del grup municipal del PP. González lamenta que l'últim any hi ha hagut un «cúmul de discrepàncies» amb l'executiva local del partit. El PP va arribar a un acord amb el PSC –guanyador de les eleccions- amb el qual González assumia la Comissió de Promoció Esportiva des de fora de l'executiu, càrrec que preveu mantenir.