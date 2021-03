Detenen dues persones per falsificar documents per empadronar-se en un pis a Cunit

Els dos detinguts havien tingut una relació familiar amb la víctima

Actualitzada 08/03/2021 a les 11:36

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de març al Vendrell un dona de 37 anys i un home de 36 anys, ambdós de nacionalitat veneçolana i amb domicili a Cunit, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de document públic.La investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'un pis on explicava que al domicili només havia d'haver empadronada amb el seu permís, una dona i els seus fills però tenia constància que allà s'hi havien empadronat diverses persones sense el seu consentiment.El propietari va denunciar que creia que dos germans havien falsificat la documentació per poder empadronar-se al seu pis.Els Mossos d'Esquadra van contactar amb l'Ajuntament de Cunit i des del consistori se'ls va facilitar tota la documentació relacionada amb els citats empadronaments l'anàlisi de la qual va confirmar que el detingut havia falsificat la signatura del propietari del pis per fer creure que aquest li permetia empadronar-se al domicili.Així mateix, la seva germana va signar l'autorització d'empadronament sabent que la signatura del propietari era falsa i va ser qui va facilitar al seu germà la documentació de la víctima per poder consumar les falsificacions.Davant de tot això, els Mossos d'Esquadra van detenir al Vendrell els dos presumptes autors dels fets per un delicte de falsificació documental.Els arrestats van declarar en seu policial amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.