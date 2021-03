Calafell inicia els treballs per pal·liar la pèrdua de sorra als punts més afectats de les platges

Aquesta setmana s'iniciarà, la segona fase del projecte de naturalització amb el sistema dunar

L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa nous treballs per pal·liar la pèrdua de sorra als punts més afectats pels temporals a les platges del municipi. Des de finals de la setmana passada, la sorra acumulada junt al mur del passeig marítim, a la zona de ponent del Port, és traslladada als indrets més erosionats. A continuació, les màquines estenen el material de forma que quedi un perfil de platja el més suau possible.

Segons explica el tinent d'alcalde d'Ecologia Urbana, Aron Marcos, «la sorra acumulada a tocar del passeig no fa cap funció i pot aprofitar-se per cobrir altres sectors. Però a més, aquesta operació ens permet retirar una vegetació que colonitzava aquest espai».



Nova fase de naturalització

Les feines es completaran amb el condicionament d'una sortida d'aigües pluvials que presenta deficiències, que inclourà la substitució de vegetació actual per una de més adequada a l'espai.Aquests treballs són previs a una nova fase del projecte de naturalització de les platges, amb la regeneració dunar, que començarà en els propers dies. Aquesta fase es fa també a la platja de Segur, en el tram comprès entre els carrers Carme Desvalls i Guadalquivir, que continua físicament el tram anteriorment renaturalitzat.L'objectiu d'aquesta actuació torna a ser retenir sorra de forma natural. En concret, es tracta de captar la sorra que desplaça el vent, perquè generi dunes. Després s'hi escamparan algues marines portades a la costa pels mateixos temporals per tal de retenir-la.La sorra retinguda és un recurs que usa la pròpia platja per autoregular-se, sense que calguin intervencions mecàniques per refer els estralls dels temporals.