Evacuen quatre persones d'una mateixa família per una possible intoxicació a Segur

Actualitzada 05/03/2021 a les 09:06

Els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar dijous al vespre per una possible intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Segur de Calafell. Els fets van passar cap a les nou de la nit en un pis del carrer Antoni Gaudí. Fins al lloc es va desplaçar una dotació de Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques.Un cop allí, els bombers van fer diverses comprovacions per veure si hi havia acumulació de gas, però com l'habitatge s'havia ventilat les mesures no van poder determinar al 100% la fuita. Tot i això, creuen que una caldera situada en un lavabo hauria patit una mala combustió provocant la intoxicació. El SEM va traslladar a la família a l'Hospital del Vendrell.