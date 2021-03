Demanen 17 anys de presó per a dos germans acusats de matar el cunyat al Montmell

L'homicidi i la desaparició del cadàver

Penes de 17 anys de presó per homicidi i danys amb incendi

El rastre dels telèfons mòbils, clau

Un judici condicionat per la covid-19

Aquest serà el tercer judici per homicidi sense cadàver dels darrers anys a l'Audiència de Tarragona, després del de Ramon Laso, condemnat el 2014 per matar la dona i el cunyat per un mòbil passional, i el de Ramon Franch, sentenciat el 2017 per la mort d'una veïna dels Pallaresos per motius econòmics.Els dos principals acusats en el judici són Joaquín F.C. i Bacari B.C., dos germans per part de mare. Una germana seva -també per part de mare- mantenia des de feia uns deu anys una relació sentimental amb la víctima, Diego P.R.. La parella tenia dos fills menors i, en el moment dels fets, ella estava embarassada d'un tercer fill.L'any 2016, Diego va muntar juntament amb el seu cunyat Joaquín una plantació de marihuana al pàrquing d'un habitatge de la urbanització Mirador del Penedès, al municipi del Montmell. Joaquín residia ocasionalment en aquest domicili, situat al carrer de la Haia, i el sogre de la víctima, José M.S., també en feia ús.Segons la fiscalia, uns mesos abans de l'agost del 2017 va sorgir un conflicte entre ells perquè Joaquín volia que Diego sortís del negoci de la plantació de marihuana. El 9 d'agost del 2017, Diego va acudir a la casa i, en no trobar-hi a ningú, va trencar la porta del pàrquing de la plantació amb el propòsit de recuperar una part del material que hi tenien, sense aconseguir-ho. Joaquín li va manifestar per telèfon que això no li havia agradat i van quedar que es trobarien el 13 d'agost a la casa per aclarir-ho.Diego va acudir a l'habitatge durant la tarda-nit del 13 d'agost del 2017 però, en no trobar-hi a ningú, va trencar la porta d'accés. Posteriorment, Joaquín va enviar-li missatges una altra vegada en els quals li manifestava el seu enuig. Tot això va fer, segons la fiscalia, que Joaquín i el seu germà Bacari -que mantenien una relació «estreta»- decidissin acabar amb la vida de Diego.El 14 d'agost a la tarda Joaquín va trucar Diego a les 18.20 hores i el va citar a la casa del carrer de la Haia «per complir amb el propòsit d'acabar amb la seva vida». Mentre els dos germans es van desplaçar al Montmell, la víctima va agafar un bat de beisbol i va marxar de casa amb la seva furgoneta, segons l'escrit d'acusació.La víctima es va trobar els dos acusats a l'habitatge i, segons la investigació, el van atacar a cops i van acabar amb la seva vida. A continuació, els processats es van desplaçar a la població d'Olivella (Garraf), on residia Bacari. Van anar-hi amb la furgoneta de Joaquín i amb la furgoneta de Diego, la qual van deixar abandonada unes hores en un carrer del municipi fins gairebé les tres de la matinada del 15 d'agost.Després els acusats van recollir la furgoneta de la víctima, la van desplaçar a una pista forestal del terme municipal de Sant Cugat de Sesgarrigues (Alt Penedès) i li van calar foc, deixant-la completament calcinada. Segons la fiscalia, en algun lloc d'aquest recorregut van abandonar i ocultar el cadàver.Arran de la investigació de la Unitat Territorial d'Investigació de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra, el 7 d'octubre del 2017 el jutjat va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos germans.La policia també va apuntar cap al sogre de la víctima, José M.S., que també consta com a acusat. En el seu cas, però, la fiscalia en demana el sobreseïment provisional perquè considera que no hi ha prou indicis que participés en els fets, ni que permetin situar-lo a la casa del carrer de la Haia en el moment del crim.En un apunt, la fiscalia justifica que malgrat que l'anàlisi dels repetidors de telefonia ubica el sogre a la població del Montmell en unes hores properes als fets, la resta d'elements no sustenten «amb suficiència indiciària» la participació en la mort i desaparició de la víctima.La fiscalia demana per als dos acusats una pena de 15 anys de presó per un suposat delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat, i 2 anys més de presó per un suposat delicte de danys amb incendi per la crema de la furgoneta de la víctima.En concepte d'indemnització, proposa que paguin conjuntament i solidària 120.000 euros a cadascun dels tres fills menors de la víctima; 90.000 euros a la dona de la víctima i alhora germana seva, i 50.000 euros a la mare del mort.D'altra banda, el ministeri públic demana que es dedueixi testimoni de l'existència de la plantació de marihuana a l'habitatge del carrer de la Haia, on ocasionalment residia Joaquín i del qual també feia ús José, perquè s'investigui la comissió d'un suposat delicte contra la salut pública.Com en la resta de judicis d'aquestes característiques, sense autòpsia l'acusació se sustentarà en la reconstrucció dels fets que la policia va fer arran de la inspecció del domicili i dels vehicles i, en especial, del posicionament dels telèfons mòbils en els repetidors de la zona, així com els registres de trucades i missatges que es van intercanviar els implicats.De cara al judici, la fiscalia ha proposat la declaració de 30 testimonis, entre els quals n'hi ha un de protegit i divuit que són agents dels Mossos d'Esquadra. També hi ha setze agents de la policia catalana citats com a perits per tal d'aportar informació sobre les mostres recollides a la casa on van succeir els fets i als domicilis i vehicles dels acusats, i sobre l'anàlisi de les dades de telefonia.A més, en la prova documental hi ha nombrosos elements que quedaran a disposició del tribunal popular, entre els quals imatges de càmeres de seguretat o un informe sobre l'assistència a urgències de l'acusat Joaquín F.C., quatre dies després dels fets, per una lesió a la mà.El judici havia de començar el 9 de novembre però es va ajornar perquè els dos principals acusats estaven confinats al centre penitenciari. Segons fonts judicials, tot i que correspon a la secció segona les sessions del judici se celebraran a la sala de vistes de la secció quarta, que és més àmplia i permet complir les mesures imposades per la covid-19, que pot posar en risc el judici.L'Audiència ha programat diverses sessions del judici entre els dies 8 i 22 de març. Cal tenir en compte que, si la vista oral s'hagués de suspendre durant cinc dies o més -per algun positiu de covid-19, per exemple-, el magistrat-president es veuria obligat a dissoldre el tribunal popular i a haver de començar de zero amb un altre jurat.