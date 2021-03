Un home amb un puny americà i drogues fereix un vigilant en un tren a Cunit

Van demanar-li que baixés per no tenir bitllet i, en aquell moment, va esclatar tot

Actualitzada 02/03/2021 a les 17:16

Un agent de seguretat va resultar ferit durant els violents incidents que van succeir aquest passat divendres en un tren de Rodalies a Cunit, en direcció a Barcelona, tal com ha avançat El Caso.



Barcelona-Agrede a un revisor de Renfe y acaba gaseado

Un pasajero golpeó al interventor que le pidió el billete y, después, se enzarzó con tres vigilantes, que tuvieron que rociarlo con spray pimienta. pic.twitter.com/2FvDCDcvWV — Iron Lady (@arrullomix) March 2, 2021

Quatre vigilants de seguretat van demanar a un passatger que baixés a la següent parada per poder ser identificat, ja que no tenia bitllet i portava la mascareta per sota del nas.L'individu va fer cas omís i, segons el mateix mitjà, es va mostrar agressiu i amenaçador, fins al punt d'intentar agredir als vigilants. Llavors, va treure un ganivet de la bossa que portava i el van intentar reduir. En l'escaramussa, un desconegut hauria furtat la defensa a un dels vigilants.En veure que l'actitud de l'home no canviava, els vigilants van utilitzar l'esprai de gel reglamentari per intentar reduir-lo i va ser emmanillat. La sorpresa va arribar quan també se li van trobar un puny americà i drogues.Durant la intervenció, un dels agents va resultar ferit, pel que l'home, veí de Cunit, va ser denunciat.