Nega haver abusat sexualment d'una jove de Cunit que vivia en un centre de menors

Actualitzada 03/03/2021 a les 13:45

L'home acusat d'abusar sexualment d'una noia de 15 anys que vivia en un centre de menors del Berguedà ha negat els fets a l'Audiència de Tarragona. L'home, que ha sostingut que era un cuiner voluntari i no educador, ha admès que va contactar amb la menor mitjançant un perfil fals aprofitant que ella estava de permís a Cunit, on vivia la mare. El processat ha dit que van trobar-se dues vegades per parlar dels «problemes» de la menor i que li va deixar 50 euros per comprar menjar. En cap cas, ha dit, van mantenir relacions sexuals. L'home ha afirmat que ella el va amenaçar de denunciar-lo per abusos si l'obligava a tornar al centre. La fiscalia ha reduït la petició de 18,5 a 15 anys de presó perquè no veu provat que ell li donés marihuana.