La Policia del Vendrell enxampa un menor que hauria tirat pedres a l'Escola Àngels Garriga

Els fets van passar aquest cap de setmana i l'actuació s'emmarca en un operatiu de vigilància d'accions incíviques

Actualitzada 02/03/2021 a les 09:36

Una patrulla de la Policia del Vendrell ha localitzat aquest cap de setmana un menor que, presumptament, havia llançat pedres a l'Escola Àngels Garriga. Com a conseqüència, hauria causat danys a un vidre de l'immoble públic.L'actuació s'emmarca en un operatiu de vigilància d'accions incíviques a tot el municipi. I, en el cas de la zona escolar, per part de la Regidoria d'Educació ja s'havia rebut informació de fets similars que s'havien produït amb anterioritat.El menor és investigat com a presumpte autor d'aquest fets i se li van obrir diligències judicials abans de ser entregat als pares.