El jove serà investigat per un presumpte delicte de danys lleus

Actualitzada 01/03/2021 a les 08:49

La Policia local de Calafell ha enxampat aquest diumenge a la tarda un menor de 15 anys que llançava pedres a un autobús urbà al Passeig de la Unió. El menor ha estat lliurat als seus pares i queda com a investigat per un presumpte delicte de danys lleus.En els darrers dies, i arran d'un servei de vigilància, la Policia local també ha enxampat diversos menors per fets similars, que no poden ser imputats per tenir menys de 14 anys, però que seran sancionats per via administrativa.