«La gratuïtat de P2 permetrà conciliar millor i cohesionarà el Vendrell»

Hi ha disponibles 320 places i suposarà un estalvi d'entre 1.200 i 1.700 euros a les famílies

Actualitzada 25/02/2021 a les 21:58

—Presentaven fa unes setmanes la gratuïtat de P2 a les escoles bressol municipals del Vendrell per al pròxim curs. Com sorgeix i per què han fet aquest pas?

—L'objectiu primordial és acompanyar els infants i les famílies en aquesta etapa de creixement que és la de 2 a 3 anys i en el seu desenvolupament afectiu, emocional, físic i pedagògic. Moltes famílies podran conciliar millor la seva vida laboral i familiar i, alhora, estem segurs que això suposarà una millora per la cohesió social de la nostra vila. Finalment, també en clau de gènere, creiem que contribuirà a reduir les desigualtats, ja que moltes dones podran tenir accés a trobar feina, no haver de recórrer a la reducció de jornada o renunciar a necessitats com continuar formant-se per millorar professionalment. Tenim cinc escoles bressol a tota la població, una als nuclis marítims i la resta a diferents punts del Vendrell, amb uns equips docents molt preparats i al Vendrell hi ha molts nens que no gaudeixen d'aquest servei.

—Quins requisits han de complir les famílies i els infants per a accedir-hi?

—Els requisits són estar empadronat al Vendrell i haver nascut l'any 2019.

—Quantes places hi ha disponibles?

—Hi ha disponibles 320 places, d'aquestes hi ha infants que ja van a l'escola bressol, aquest any estan a les aules d'1 a 2 anys i segurament hi continuaran el curs que ve. Podem garantir aquestes places a tots aquells infants nascuts el 2019 al Vendrell i que hi estiguin empadronats.

—Quin estalvi suposarà per a les famílies?

—Ara mateix una família que porta el seu fill als matins està pagant a l'any exactament 1.158 euros, (105,35€/mes per jornada de matins) i aquells que opten per una jornada sencera 1.683 euros (153,45€/mes per jornada sencera).

—Tenen pensat ampliar-ho a la resta de cursos del primer cicle d'educació infantil en pròxims anys?

—La idea és avançar cap a la universalització de l'educació de 0-3. Per a nosaltres és un projecte educatiu de ciutat i en l'educació basada en la igualtat d'oportunitats. Aquest serà el primer pas. Primer hem de veure quina serà la resposta de la ciutadania; pels comentaris que les vendrellenques i vendrellencs em manifesten de forma espontània sembla que ha estat una proposta molt ben acollida. Molta gent em comenta: «tant de bo ho haguéssiu fet abans».

—Quin pressupost municipal hi destinaran?

—El pressupost que destinarem és el mateix que fins ara, tenim les instal·lacions, el personal. No hem d'inventar res ni començar de 0, tenim tot el que cal per garantir la gratuïtat dels 2-3 i l'obligació moral de fer-ho possible.

—En el conjunt de Catalunya, hi ha altres municipis de característiques similars al Vendrell que hagin impulsat la gratuïtat de les escoles bressol a P2?

—De moment, que ho hagin fet realitat no; presentem un projecte pioner. Ho hem estudiat detingudament i és el millor que podem fer: invertir en equitat, igualtat, inclusió i cohesió social.