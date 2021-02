Els ancians surten després d'un any sense sortir a l'exterior

Actualitzada 24/02/2021 a les 13:29

Vuitanta avis de les residències de Cunit i Calafell, al Baix Penedès, han fet aquest dimecres una sortida dalt d'un trenet turístic, després de gairebé un any sense poder sortir a l'exterior. Molta emoció i nervis entre els residents, que han pogut tornar a estar a prop del mar. «Feia tant temps que no el veia», deien alguns emocionats.«Va sorgir la idea del trenet, vam comentar-ho a les famílies i la iniciativa va ser molt ben rebuda», afirma Ingrid Ortiz, la directora de L'Alzina, la residència de Cunit. Tots els residents estan vacunats. Protegits amb un barret de palla i complint totes les mesures de la covid-19, els avis han pujat dalt del tren sense pensar-s'ho. Ha estat tota una sorpresa. No se'ls va comentar res fins el dia abans.