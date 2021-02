Cap persona ha resultat ferida

Actualitzada 22/02/2021 a les 08:20

Col.laborem amb Bombers per un foc en la tanca d'una vivenda al c. Murillo. No hi ha ferits. Només s'han ocasionat danys materials.@elvendrell_cat #elV pic.twitter.com/fnKQ2GFKEu — PL El Vendrell (@plelvendrell) February 21, 2021

Els Bombers de la Generalitat van actuar diumenge al vespre per un incendi al Vendrell. El foc es va donar passades les 21.30 hores al carrer Murillo. L'incendi va afectar la tanca d'una vivenda. Cap persona ha resultat ferida i només s'han ocasionat danys materials.La Policia Local també es va desplaçar fins al lloc dels fets per tallar el carrer durant una estona. El foc va crear molta expectació per la longitud de les flames.