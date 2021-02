Els empresaris del Penedès demanen la fi del confinament comarcal

La FEGP assenyala que les autoritats han ignorat les característiques de cada territori a l'hora de dictar les mesures

Actualitzada 17/02/2021 a les 13:40

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), que aglutina les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf, ha demanat la fi del confinament comarcal per la pandèmia.En un comunicat, la FEGP assenyala que les autoritats han ignorat les particularitats dels sectors econòmics i les característiques de cada territori a l'hora de dictar les mesures per contenir la pandèmia.Per aquest motiu, de cara a la revisió de les restriccions que s'ha de realitzar aquesta setmana, els empresaris d'aquestes tres comarques demanen que es posi fi al confinament comarcal.També reclamen que la restauració pugui servir sopars, de manera que hauria d'ampliar-se el seu horari d'obertura, i que puguin obrir tots els comerços, també els caps de setmana, i els centres de formació.Finalment, aquesta federació empresarial demana que s'estableixin protocols per poder organitzar esdeveniments i que la Generalitat exigeixi al Govern central ajudes directes per als sectors afectats per la crisi sanitària, a l'estil d'altres països comunitaris.