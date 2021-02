El Vendell recupera la gestió del servei de manteniment d'edificis municipals

Fins ara la duia a terme l'empresa Clece amb un pressupost de 405.000 euros a l'any

El regidor de Manteniment d'edificis, Alfons Herrera, ha explicat que «la municipalització de la brigada facilitarà la gestió, el control dels treballs i el fet de poder actuar en casos que no estan inclosos en l'actual contracte».

El govern municipal del Vendrell ha anunciat la municipalització de la brigada de manteniment d'edificis. Aquest servei s'ha fet fins ara a través de la licitació que es va fer el 2015 a l'empresa Clece, i després de quatre anys de contracte, prorrogats amb dos anys més, es passarà a gestionar de forma directa perquè actualment el consitori disposa del personal tècnic per poder-ho fer.El cost del contracte actual és de 405.000 euros a l'any i l'equip està format per un encarregat i quatre operaris. Amb la nova gestió directa, es mantindran els llocs de treball actuals i hi ha la previsió d'incorporar dues persones més amb l'estalvi que suposarà aquest canvi.