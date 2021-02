Matías Alonso (Cs): «El Baix Penedès necessita actuacions de forma urgent per reduir l'atur»

El cap de llista denuncia que «és una de les comarques pitjors tractades pel govern català i amb una taxa de desocupació més elevada»

«El Baix Penedès necessita actuacions urgents per reduir l'atur». Així ho ha dit el cap de llista de Ciutadans (Cs) per Tarragona, Matías Alonso, durant una visita al Vendrell, acompanyat de la portaveu de Cs al municipi, Luz Ramírez. «El Baix Penedès és una de les comarques pitjors tractades pel govern català, una situació que s'ha de revertir de forma immediata», ha assegurat el cap de llista de Cs. Alonso ha remarcat «l'elevada taxa d'atur de la comarca, de les més altes de Catalunya, i la greu situació econòmica i social en què es troba» i ha afegit que «el Baix Penedès ha de rebre més inversions i aquestes han de ser estratègiques». Per això, s'ha compromès a «treballar de forma coordinada amb els diferents ajuntaments per aconseguir que el govern català tracti millor aquesta comarca, una de les grans oblidades».Durant la visita al Baix Penedès, Alonso, acompanyat de Ramírez i d'altres membres de Cs de la comarca, s'ha reunit amb l'Associació de Marxants de Tarragona per conèixer de primera mà la situació en què es troba un dels col·lectius afectats per les restriccions i la situació econòmica derivada de la pandèmia. En aquest sentit, Alonso ha assegurat que «necessiten una rebaixa de taxes i el suport del govern català per poder sobreviure». A més, ha apostat per impulsar «una normativa homogènia i clara, que els faciliti el desenvolupament de la seva activitat». «Els marxants, uns 500 només a les comarques tarragonines, també són comerç de proximitat i necessiten el suport de les administracions per poder seguir amb la seva activitat en les millors condicions possibles».