La Policia de Cunit detecta en un control una furgoneta carregada amb 150 kg de llentiscle

L'Ajuntament està valorant destinar-lo a algun biòtop marí de municipis veïns

Actualitzada 05/02/2021 a les 13:43

La Policia Local de Cunit ha detectat en un control que estava realitzant a la C-31 una furgoneta carregada amb 150 kg de llentiscle. Després de confirmar amb els serveis tècnics de medi ambient el tipus de planta, els agents han decomissat la càrrega.

L'Ajuntament de Cunit està en aquests moments valorant destinar-les a algun biòtop marí de municipis veïns. A més, ha anunciat que començarà a treballar en una ordenança municipal reguladora d'aquest tipus d'accions.



La setmana passada, la Policia Local de Calafell va interceptat un grup de persones que estava espoliant llentiscle a la zona forestal entre les urbanitzacions Mas Romeu i Calafell Parc. En total es van confiscar 780 quilos.El llentiscle és una espècie típica del bosc mediterrani. La planta té molta sortida comercial. S'utilitza principalment com a ornamentació i un dels seus principals mercats és Holanda. Des de fa temps, hi ha bandes organitzades que es dediquen a espoliar-lo i que, per a la recol·lecció, exploten persones en situació molt precària.