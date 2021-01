Salut intervé la residència hospital Sant Antoni Abat de l'Arboç per un brot amb 16 positius

El Departament de Salut ha intervingut la residència hospital Sant Antoni Abat de l'Arboç (Baix Penedès) arran d'un brot de covid-19 declarat l'11 de gener que, actualment, compta amb quinze residents i un treballador positius, i set contactes estrets. Actualment el centre compta amb 45 places, de les quals n'hi ha 38 d'ocupades, i amb 23 empleats. La Fundació Vilaniu per a l'atenció a la dependència assumirà, provisionalment, la direcció i gestió del centre per fer front a la contingència provocada i aportarà les dotacions de personal que siguin necessàries. El personal actual del centre residencial quedarà sota la direcció de la nova gestora.



D'altra banda, el brot a la residència STS Salou està estabilitzat i manté una xifra acumulada de 25 defuncions. Hi ha 95 pacients que han passat la malaltia i, actualment, n'hi ha 35 que continuen sent positius al centre. Per contra, ja no n'hi ha cap que estigui ingressat en centres hospitalaris o sociosanitaris, segons Salut. El brot també ha afectat 44 treballadors, dels quals 30 ja han tornat a la feina un cop han superat la malaltia.