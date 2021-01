La Policia Local de Calafell ha interceptat aquest dijous un grup de persones que estava espoliant llentiscle a la zona forestal entre les urbanitzacions Mas Romeu i Calafell Parc. En total se'ls ha confiscat el material que ja havien recollit, que pesa 780 quilos. A més, s'han posat deu denúncies per incompliment de les mesures sanitàries per la covid-19.

El llentiscle és una espècie típica del bosc mediterrani. La planta té molta sortida comercial. S'utilitza principalment com a ornamentació i un dels seus principals mercats és Holanda. Des de fa temps, hi ha bandes organitzades que es dediquen a espoliar-lo i que, per a la recol·lecció, exploten persones en situació molt precària.