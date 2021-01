El Consell Comarcal del Baix Penedès assessorarà les empreses per reactivar l'economia

Actualitzada 28/01/2021 a les 14:01

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha presentat aquest dijous el Pla de Reactivació Econòmica Covid-19 per millorar la competitivitat de les empreses de la comarca. El pla contempla assessorament gratuït a les 2.913 empreses del territori i se centrarà, especialment, amb les petites i mitjanes companyies, que facturen menys de 10 milions d'euros anuals i que tenen una plantilla inferior als cinc treballadors. El programa de reactivació oferirà eines per reforçar àmbits com la digitalització, la formació, l'organització interna o les sol·licituds de línies d'ajuts. «Cal fer esforços urgents per ser empreses més competitives», ha dit el president de l'ens Joan Sans.