El PasBus del Vendrell amplia les parades davant de l'èxit de funcionament

En el darrer mes s'ha doblat el nombre d'usuaris i fins i tot hi ha hagut dies amb una cinquantena de demandes

Actualitzada 27/01/2021 a les 15:24

El bon funcionament del PasBus, el nou sistema de bus flexible del Vendrell que es va posar en marxa al Vendrell des del 15 de novembre passat, ha motivat que el què va començar com una prova pilot camini cap a una implantació definitiva, i a més, ampliï les seves parades.Així, el regidor de Transport, Rubén Gràcia, ha explicat avui que a partir del 15 de febrer s'incorporaran al servei de bus a la demanda noves parades. En concret, s'ubicaran a la urbanització de Mas Astó, a la urbanització de Mas Borràs, al nucli de Sant Vicenç de Calders i també als polígons industrials de Les Mates i de La Cometa. En aquest sentit, el regidor ha explicat que s'ha observat que una de les principals motivacions dels usuaris a l'hora de sol·licitar el bus a la demanda és la de caràcter laboral.Segons el regidor, en l'últim mes s'ha registrat un augment considerable d'usuaris del PasBus respecte les primeres setmanes de funcionament, quan la mitjana era de 22 usuaris. En el darrer mes, aquesta xifra s'ha doblat i fins i tot hi ha hagut dies amb una cinquantena de demandes.Per aquest motiu, explica Rubén Gràcia, «tot i que necessitem un període més llarg per confirmar la tendència, de moment veiem que els números ens acompanyen perquè aquest servei continuï». I segons Gràcia, «no tan sols per l'alt nombre d'usuaris, sinó també per la important reducció dels quilòmetres recorreguts pels vehicles i les hores en circulació dels mateixos que indiquen que el servei és notablement més eficient i sostenible».