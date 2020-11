Detenen una dona acusada de falsificar receptes per comprar ansiolítics i revendre'ls

Actualitzada 27/11/2020 a les 19:08

Una dona de 48 anys, veïna de Vilanova i la Geltrú de nacionalitat espanyola, va ser detinguda dimecres pels Mossos d'Esquadra acusada de falsificar receptes per comprar ansiolítics i revendre'ls. Tot va començar a mitjan octubre quan un dispositiu conjunt de Mossos i Policia Local de Castelldefels va identificar tres persones que sortien d'una farmàcia amb 14 caixes de medicaments amb propietats ansiolítiques. A més duien tres receptes més de medicines d'aquest tipus fotocopiades i signades per la mateixa metgessa. Es tracta d'un actiu que es ven al mercat negre fins a 300 euros la caixa per combinar-lo amb estupefaents com l'haixix. Els agents van comissar les caixes per aclarir si s'havien adquirit de manera lícita.Més tard els investigadors van comprovar que nou de les catorze caixes havien estat adquirides, el mateix dia, i per la mateixa persona, a farmàcies dels municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans. També van saber que una doctora havia denunciat la falsificació de receptes fent servir el seu segell escanejat i l'encapçalament de l’Hospital de Bellvitge.Arran de la investigació els Mossos acrediten que les 48 farmàcies ubicades als municipis del partit judicial de Gavà han dispensat 277 receptes d'aquest medicament des del maig del 2018, totes expedides per la mateixa doctora i amb un valor d'entre 70 i 80.000 euros.També expliquen que el principi actiu del medicament és el clonazepam, una benzodiazepina recollida com a droga al Conveni de Viena que combinada amb drogues com l'haixix pren el nom de Karbuki, una droga estesa al nord de l'Àfrica.Aquest ús provoca que el medicament multipliqui considerablement el seu valor en el mercat negre dels 2,7 euros la caixa a les farmàcies espanyoles fins als 250 o 300 euros a la destinació final. En aquest sentit, els investigadors afirmen que amb els ansiolítics que s'havien aconseguit de manera il·lícita des del 2018 al partit judicial de Gavà es podrien haver elaborat 16.620 dosis de Karbuki.Posteriorment els agents van identificar una dona, pacient de la doctora, que segons la policia li havia robat una recepta i havia fotocopiat després centenars de vegades. La detinguda hauria fet les compres amb un grup de fins a set persones de manera gairebé diària.Finalment, el 25 de novembre, els investigadors, sota la tutela del Jutjat d'Instrucció número 9 de Gavà, van escorcollar el domicili de la investigada i van detenir-la com a presumpta autora d'un delicte de tràfic de drogues i falsificació documental.L'arrestada ha passat a disposició judicial aquest divendres i el jutge instructor n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.