Una dona i dos nens traslladats a l'Hospital del Vendrell per una intoxicació per una mala combustió

Tots tres es troben en estat menys greu

Actualitzada 26/11/2020 a les 09:58

Una dona i dos nens han estat traslladats aquest dimecres al vespre a l'Hospital del Vendrell en estat menys greu després de patir una intoxicació per monòxid de carboni. Segons expliquen els Bombers de la Generalitat, van rebre un avís a les 22.49 hores de la nit per un cas d'una família emmalaltida a Calafell. Fins al domicili del carrer de la Cúspide es va mobilitzar una dotació. Els cossos de seguretat contemplen que, probablement, s'haurien intoxicat per mala combustió d'un braser. Fins al lloc, també es va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques que els va atendre i finalment, els va traslladar a un centre hospitalari.