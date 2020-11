Denunciem que l'estació de Calafell ha tingut un ascensor avariat al voltant dels 10 mesos

Indiquen que això suposa un greu problema d'accessibilitat

Actualitzada 26/11/2020 a les 18:19

A l'estació de Calafell, des del passat mes de gener i fins a aquest mes de novembre, l'ascensor que comunica el pas interior sota les vies amb l'andana que dona servei a la via 2, on paren els trens rodalies de la línia R2 sud direcció Barcelona i parades intermitges (entre d'altres Vilanova i la Geltrú i Sitges) ha estat fora de servei.Situació que la Federació ECOM, l’Associació per a la promoció del transport públic (PTP) i Catalunya Camina denuncia ja que «comporta que la cadena d’accessibilitat del servei es trenqui i aquest transport públic deixa de ser utilitzable (o utilitzable amb seguretat) per molts grups de població com, per exemple, persones amb discapacitat, persones grans, persones amb lesions temporals».Consideren que això implica una vulneració del dret a la mobilitat, així com situacions de discriminació i exclusió social. Així mateix, la dificultat per accedir a l’andana per l’averia de l’ascensor, discrimina també els usuaris i usuàries que viatgen amb elements externs voluminosos.Les entitats considerem inadmissible que estacions teòricament adaptades a la pràctica no siguin accessibles. Exigeixen a Renfe Operadora que revisi els seus protocols d’actuació i els contractes de manteniment i reparació per garantir la reparació d’ascensors en un temps raonable, que no hauria de ser superior a les 24 hores.