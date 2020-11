Animalistes demanen 18 mesos a l'urbà de Calafell que va matar a trets un gos

L'agent va manifestar haver-se sentit amenaçat, segons l'ADAT, Shaytan no era agressiu

Actualitzada 26/11/2020 a les 16:24

L'Associació de Defensa Animal de Tarragona (ADAT) demana, en qualitat d'acusació popular, 18 mesos de presó per al policia local de Calafell (Baix Penedès) acusat d'haver matat a trets el gos Shaitan, de la raça rottweiler, en sentir-se amenaçat, segons informa l'entitat animalista.ADAT també demana per al policia local la inhabilitació especial de quatre anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.Shaitan, un gos de la raça rottweiler, va ser tirotejat per un agent de la policia local a Segur de Calafell al gener de l'any passat.Segons va informar en el seu moment l'Ajuntament de Calafell, un veí va avisar que un Rottweiler- considerada una raça perillosa-vagava per la urbanització Valdemar i, finalment, va ser abatut per un agent que va manifestar haver-se sentit amenaçat.Segons ADAT, Shaytan no era agressiu i més era habitual veure'l vagant pel carrer i considera que es va cometre delicte de maltractament animal amb resultat de mort.La Fiscalia, per la seva banda demana el sobreseïment provisional de la causa per la via penal, i la defensa la lliure absolució i l'arxiu.