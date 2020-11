Detinguts per diversos robatoris a ancianes a la sortida de supermercats, un d'ells al Vendrell

Un home de 45 anys i dues dones de 34 i 20 anys van ser interceptats a Vinaròs quan es dirigen en cotxe cap a l'AP-7

Actualitzada 24/11/2020 a les 10:52

La Guàrdia Civil ha detingut a Vinaròs un home de 45 anys i dues dones de 34 i 20 anys d'edat que es dedicaven a la sostracció de bosses de mà a dones d'avançada edat a la sortida de supermercats. Els robatoris es van produir a Vinaròs, Alcalá de Xivert, Borriana, El Vendrell, Mollerusa, Màlaga, Madrid i Mejorada del Campo.Les investigacions es van iniciar el passat 6 d'octubre, quan una dona va denunciar davant la Guàrdia Civil que a la sortida d'un hipermercat i després d'introduir la compra i deixar la bossa al seient del vehicle se li va acostar un home dient-li que li haviencaigut monedes al terra. Mentre una altra persona va aprofitar per treure-li la bossa.En dies posteriors es van cometre diversos furts seguint el mateix modus operandi. Els detinguts vigilaven sempre a dones grans i les seguien a la sortida de supermercats o centres comercials per a, posteriorment, sostreure'ls la bossa.Les investigacions van portar als agents a descobrir el possible vehicle utilitzat pels autors i la participació d'almenys tres persones, un home i dues dones en la comissió d'aquests fets. També van poder acreditar que es van moure per diferents poblacions de la Comunitat Valenciana i per altres províncies per a cometre els robatoris.El 18 de novembre es va tenir coneixement d'un nou furt a una altra víctima en un centre comercial de Vinaròs. Els agents van aconseguir localitzar els autors quan aquests es dirigien a agafar l'autopista AP-7 per la N-232 del terme de Vinaròs.Després d'un registre exhaustiu del vehicle, a més dels efectes sostrets a la seva últim vícatima, van ser trobats altres pertanyents a diferents persones perjudicades d'altres fets similars. Els seus tres ocupants van ser detinguts.La Guàrdia Civil ha pogut determinar, de moment, la implicació de les tres persones detingudes en almenys nou delictes de furt. A més, s'estan realitzant perquisicions per comprovar la seva possible implicació en altres casos, ja que d'alguns dels efectes que portaven no ha estat possible determinar la seva procedència i propietat.Els detinguts juntament amb les diligències practicades van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Vinaròs.