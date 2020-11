Un conductor decideix carregar el seu vehicle elèctric al búnker de Cunit

La fortificació és una rèplica de la que existia davant de l’oficina de Turisme al carrer de Francesc Macià

Actualitzada 23/11/2020 a les 15:53

Un ciutadà ha denunciat a les xarxes socials la picaresca d'un conductor a Cunit que ha decidit carregar el seu vehicle elèctric amb energia procedent del búnquer del municipi. En un vídeo, es pot veure un cable que surt de l'interior de la fortificació reconstruïda de la Guerra Civil que va cap al turisme.L'usuari es pregunta «Desconec qui és el propietari d'aquest vehicle elèctric, però entenc que tenia claus del búnker i sabia que aquí es podia conectar...algú ens pot donar més informació?».La fortificació és una rèplica de la que existia davant de l’oficina de Turisme al carrer de Francesc Macià i complementa la resta de búnquers de la Guerra Civil que hi ha al llarg de la costa del Penedès Marítim i que uneix la Ruta de la Defensa de Costes.Les restes de les defenses militars costaneres que l’exèrcit Republicà va construir durant la Guerra Civil per fer front a una hipotètica invasió per mar del bàndol nacional i els seus aliats es troben, a més de Cunit, a Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Calafell i el Vendrell.