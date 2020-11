CatSalut i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, condemnats pels danys causats a un nadó durant un part

Si bé durant el judici el ginecòleg va assegurar que va realitzar les maniobres que fixen els protocols, aquestes no constaven a la història clínica. Així, ni hi havia el partograma ni es descriu cap maniobra per superar la complicació.La sentència del TSJC doncs, tramitada per l'associació 'El Defensor del Paciente', resol que el Jutjat Contenciós Administratiu, que va desestimar íntegrament la reclamació interposada, no va valorar de forma correcta la prova. De fet, afegeix que la va desestimar en base a un escrit que el ginecòleg va redactar 10 mesos després del part on assegurava que havia estat "de llibre" i que, davant les dificultats que van sorgir, es van aplicar totes les tècniques necessàries.La sentència no és ferma i contra ella es podrà interposar recurs de cassació.