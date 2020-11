Aquest ha estat el primer any que la convocatòria del guardó s'ha obert a aspirants d'arreu del món, fet que ha ampliat un territori fins ara limitat als estats membres de la Unió Europea, Puerto Rico i Uruguai. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, destaca que “la Fundació Pau Casals referma així el seu compromís amb la formació dels joves músics i amb la voluntat de difondre el llegat artístic, cultural i humà de Pau Casals arreu del món.”Amb l'expansió de la convocatòria, els organitzadors han rebut un gran nombre de candidatures procedents de 21 països diferents, com Nova Zelanda, Estats Units, Canadà, Xina, Singapur, Hondures, Perú, Alemanya, França, Sèrbia o Espanya, entre d’altres. L'assessor artístic de la Fundació Pau Casals i secretari del jurat, Bernard Meillat, ressalta “l’elevat nivell tècnic i artístic dels joves violoncel·listes, com també la sorprenent diversitat de temperaments i personalitats musicals.”A diferència d'altres anys, aquest cop la selecció final del concurs es va fer en format digital. Els deu finalistes van enviar dos vídeos amb la interpretació de les obres requerides en aquesta edició, els quals ara estan disponibles per al públic general al canal de YouTube de la Fundació Pau Casals –fins el 24 de novembre-. Els vídeos han estat l'alternativa a la tradicional Audició Final que es feia a l'Escola Municipal de Música del Vendrell, i que aquest any es va descartar degut a la conjuntura sanitària.En aquesta edició, el jurat ha estat presidit per Marta Casals Istomin, cofundadora i vicepresidenta de la Fundació Pau Casals, i format per personalitats i músics de reconegut prestigi internacional com Claudio Bohórquez, Henri Demarquette, Gustav Rivinus i Arnau Tomàs -guanyador de la Beca Pau Casals l’any 1991-, i per l'assessor artístic Bernard Meillat.