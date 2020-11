Porten set mesos fora de casa perquè l'asseguradora no els paga els danys ocasionats per un aiguat

Alberto Feito ha explicat que al principi se'n va anar a viure a casa del fill creient que «seria cosa d'un parell de mesos», però que anaven passant els mesos i l'asseguradora «no responia». Primer van fer-li un peritatge que valorava el contingut del pis en uns 980 euros i, després, ho van revisar i van elevar aquest import fins als 2.400 euros. Posteriorment, un peritatge extern que incloïa matalassos, mobles, làmpades i estores, entre d'altres, valorava el contingut en poc més de 7.600 euros.Segons l'afectat, els pèrits van arribar a afirmar que els danys que tenia als mobles no es devien a les pluges sinó «al desgast habitual de la llar», on porta vivint des de fa quatre dècades. Desesperat, dilluns va començar una vaga de fam però l'endemà a la tarda la va acabar deixant per motius de salut. Segons ha explicat, el BBVA li ha demanat que els donés una mica de temps, li ha garantit que «ja està tot arreglat» i que aquest mateix dijous el pèrit aniria al pis, ubicat a la rambla del Pujolet.L'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, ha explicat que alguns afectats que no tenien familiars a prop es van allotjar en pensions de la zona. Unes despeses que, de moment, ha assumit l'asseguradora de l'administradora de finques. «Moltes famílies han estat dormint i menjant durant cinc mesos en una habitació de deu metres quadrats», ha assenyalat l'alcalde. Sobre el cas concret de Feito, el batlle ha lamentat que porti «més de set mesos fora de casa quan ha pagat l'assegurança fidelment cada any».Per tot plegat, Benach ha garantit que si l'entitat bancària «no respon» impulsaran un decret per tal d'avançar diners als afectats que encara no han pogut retornar a casa seva. A més, ha advertit que si aquesta setmana no resol la situació l'Ajuntament deixarà de treballar amb el BBVA i traspassarà els diners a un altre banc. «D'entitats així no en volem. Set mesos són una vergonya», ha denunciat l'alcalde.