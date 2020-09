Un centenar de treballadors de Saint-Gobain es concentra davant el Parlament

Actualitzada 09/09/2020 a les 14:42

Una primera reunió sense èxit

Un centenar de treballadors de la fàbrica de Saint-Gobain de l'Arboç (Baix Penedès) s'han concentrat aquest dimecres davant el Parlament de Catalunya per frenar el tancament de la divisió Glass i exigir a l'empresa que retiri l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta directament a 120 empleats. La manifestació s'ha celebrat minuts abans que el comitè d'empresa es reunís al mateix edifici amb els grups parlamentaris, en una trobada que ha començat a les dotze del migdia. Els treballadors han exhibit pancartes tot recordant la importància que té la planta per a l'economia del Baix Penedès i han llençat proclames com «Si això no s'arregla, guerra».En sortir de la reunió, el president del comitè d'empresa, José Alberto García, ha valorat positivament la trobada, tot assegurant que els diferents grups parlamentaris s'han compromès a donar suport als treballadors i a actuar com a mediadors en el conflicte. «Els hem explicat la importància que té Saint-Gobain per la comarca, i ens han dit que intentaran fer d'intermediaris per parar l'ERO i jugar amb més temps per poder aconseguir una nova inversió per aconseguir un nou forn», ha explicat.A banda de les diferents formacions, a la reunió també han participat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i el nou conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.A més dels grups parlamentaris, la plantilla de Saint-Gobain també ha rebut el suport dels ajuntaments de Banyeres del Penedès i L'Arboç, els quals s'han compromès a traslladar el conflicte de l'empresa a les administracions catalanes i estatals. De fet, l'ajuntament de L'Arboç ja es va reunir el passat dilluns amb el secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, Raúl Blanco, per abordar la qüestió.La primera reunió entre el comitè d'empresa i la direcció de Saint-Gobain es va celebrar el passat dimarts. Tot i que la trobada va servir més aviat per constituir la mesa negociadora i presentar la documentació corresponent, des dels sindicats lamenten l'actitud de la companyia. «Es va mostrar tancada en banda i amb poques ganes de canviar la seva postura», lamenta García.Per altra banda, el president del comitè d'empresa explica que, durant la reunió, els treballadors van exigir la retirada de l'ERO i poder arribar a un acord per allargar la vida de les instal·lacions de la divisió Glass de Saint-Gobain. «Una inversió destinada a la reconstrucció de la planta ens donaria almenys 25 anys més de feina», conclou García.