Actualitzada 10/09/2020 a les 14:28

Les famílies de l'escola Vilamar de Calafell, al nucli Segur de Calafell, avisen que el centre és en condicions «catastròfiques» de cara a l'inici del curs el proper dilluns 14. Les obres per construir un nou mòdul prefabricat i el condicionament de tot l'exterior no han acabat, i això impedeix disposar d'espais per desdoblar grups classe –ara són de 27 infants-, alhora que no es podrà utilitzar el pati ni ventilar les aules. Aquest divendres l'anar i venir de camions i excavadores és constant, una situació que l'AMPA veu incompatible amb l'inici del curs d'aquí quatre dies. Demanen que la Generalitat permeti a les famílies no dur els infants al centre fins que acabin les obres i hi hagi espai per complir les mesures de seguretat sanitària.