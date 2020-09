Ensurt a Segur de Calafell per un incendi en un habitatge on s'emmagatzemaven productes químics

Tot i el perill que suposava, no hi ha hagut cap persona ferida

Incendio en segur de calafell c/ferradura pic.twitter.com/mnqDVQLAOT — Mao Mendez (@maomix15) September 9, 2020

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una casa del carrer de la Ferradura de Segur de Calafell, on hi havia emmagatzemats productes químics. Els fets han passat cap a les 3.25 hores quan s'ha donat l'avís per un foc en un habitatge. Aquest ha afectat armaris, una motocicleta, eines diverses, la porta de la parcel·la i un mur. S'haurien sentit unes detonacions que provenien d'unes bombones d'hidrogen, segons explica el consistori.Segons ha explicat Bombers, el propietari de la parcel·la tenia emmagatzemat diversos productes químics entre ells gas refrigerant, nitrogen, oxigen i gas butà. Tot i el perill que aquest tipus de material pot suposar en un incendi, no s'ha hagut de lamentar danys personals. El propietari de la finca disposaria d'aquests productes, els quals utilitzava en el seu negoci. Dues dotacions de Bombers han treballat en l'incendi i també s'ha desplaçat la Policia Local de Calafell.