Des dels consistoris asseguren que les característiques de l'esdeveniment no fan possible poder garantir les mesures de seguretat necessàries

Actualitzada 08/09/2020 a les 15:37

El Vendrell i Cunit han estat els primers consistoris en cancel·lar el Carnaval de l'any que ve. La Regidoria de Festes de l’Ajuntament del Vendrell ha informat aquest dimarts que la propera edició del Carnaval del 2021 queda suspesa per la situació actual de la pandèmia. Des del consistori asseguren que les característiques de la Rua no fan possible poder garantir les mesures de seguretat necessàries per la covid-19.

El regidor de Festes, Christian Soriano, ha manifesta que «ara mateix tots els esforços s’han de centrar en intentar contenir el virus». Soriano també destaca que «és sumament complicat respectar el límit d’aforament i la distància de seguretat entre les persones participants, cosa que dificulta molt poder garantir el compliment de les mesures de seguretat en aquest tipus d’esdeveniments».



Davant d’aquesta situació, s’ha pres la decisió de suspendre el Carnaval Carnaval del Vendrell del 2021 i començar ja a pensar en el de l’any 2022.L'’alcadessa de l’Ajuntament de Cunit, Dolors Carreras, i la regidora de Cultura, Montserrat Cámara, amb les colles locals del Carnaval, també han decidit de forma unànime no celebrar les festes de Carnestoltes 2021 de la forma habitual. D’aquesta manera, queden suspesa la rua del dissabte i els gran actes que se solen celebrar en recintes tancats. Això no obstant, queda la porta oberta a que es pugui organitzar algun acte simbòlic o de petit format, sempre que es puguin garantir les mesures de protecció que requereixi la situació sanitària en aquell moment.