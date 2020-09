La plantilla de Saint-Gobain es concentraran dimecres davant del Parlament

Una representació del comitè d’empresa serà rebuda per diferents grups parlamentaris per exposar-los la seva situació

Actualitzada 08/09/2020 a les 15:42

El comitè d’empresa de Saint-Gobain de l’Arboç ha convocat la plantilla a una concentració aquest dimecres 9 de setembre, a les 11 hores, davant el Parlament de Catalunya. Els treballadors protestaran a favor de la continuïtat de l’activitat a la planta i en defensa dels llocs de treball, i per manifestar el seu rebuig a l’ERO presentat per l’empresa. A les 12 hores, està previst que una representació del comitè d’empresa sigui rebuda per diferents grups parlamentaris per exposar-los la seva situació.CCOO d’Indústria de Catalunya dona suport a les reivindicacions de la plantilla, que està en vaga indefinida des de diumenge, i els acompanyarà en aquesta mobilització. CCOO exigeix a l’empresa la retirada de l’expedient i que faci les inversions necessàries per garantir la continuïtat de l’activitat i de l’ocupació a la planta penedesenca, ja que la seva productivitat i rendibilitat (10,5 milions d’euros al 2019) així ho justifiquen.