L'estat espanyol ofereix suport als ajuntaments de l'Arboç i Banyeres per buscar solucions a la marxa de la cristalleria

Actualitzada 08/09/2020 a les 12:47

El Ministeri d'Indústria s'ha compromès a intercedir amb la direcció de Saint-Gobain a la Mediterrània per estudiar alternatives al tancament de la divisió Glass de la fàbrica de l'Arboç (Baix Penedès), segons ha anunciat l'alcalde del municipi, Joan Sans. El batlle s'ha reunit aquest dilluns telemàticament amb el secretari general del Ministeri, Raül Blanco, i ha assegurat que li ha garantit que contactarà directament amb la cúpula de la multinacional cristallera per buscar solucions davant la seva intenció de tancar part de la planta de l'Arboç. Sans també ha apuntat que Blanco ha ofert col·laboració del Ministeri amb els ajuntaments de l'Arboç i Banyeres del Penedès per afrontar la marxa de Glass si aquesta s'acaba materialitzant.