Una crida a la memòria de Santa Oliva

L’ajuntament penedesenc busca informació sobre el camp d’aviació republicà obert el 1938

Actualitzada 09/07/2020 a les 19:38

L’Ajuntament de Santa Oliva, juntament amb l’empresa de guiatge històric i investigació Terra Enllà, fan una crida als veïns del municipi i, per extensió, del Baix Penedès, que disposin d’informació oral o material sobre el camp d’aviació republicà erigit el 1938 en terrenys del municipi baixpenedesenc. El consistori ha encarregat a l’empresa de serveis de memòria històrica la redacció d’un estudi sobre la història de l’important l’aeròdrom com a primer pas d’un projecte a llarg termini que té com a objectiu la recuperació per a usos culturals, turístics i educatius dels vestigis de la instal·lació.

L’aeròdrom va ser construït l’any 1938 per la força aèria de l’Exèrcit Popular de la República i destacava, entre els situats a l’entorn, per les seves dimensions i capacitat, fins al punt que s’erigí en la principal infraestructura bèl·lica construïda a la comarca durant la Guerra Civil. La instal·lació militar va acollir unitats de caces republicans participants en els combats al front del Segre i, de manera especial, en la batalla de l’Ebre i la posterior Ofensiva de Seròs. El camp d’aviació s’integrà en el conjunt de pistes obertes a municipis del Penedès i l’Alt Camp per la mateixa força aèria, conegut amb el terme aglutinador de El Vesper de la Gloriosa. En aquests camps van estacionar i operar algunes esquadrilles de caça de primera línia del Grup 26 Xatos i Grup 21 Mosques. Posteriorment, va ser utilitzat durant un curt període de temps per l’Aviació Legionària italiana durant la batalla de Catalunya el gener de 1939.

El camp d’aviació estava format per tres pistes d’enlairament amb les seves instal·lacions associades (caseta de guàrdia, lloc de comandament i refugis antiaeris) i ocupava terrenys dels termes municipals de Santa Oliva, Albinyana i Banyeres.

De l’antic camp d’aviació en queden dos refugis antiaeris conservats a banda i banda del camí de Cal Sereno i la caseta del guàrdia. De manera complementària, el nucli antic de Santa Oliva guarda edificis rellevants que podrien haver jugat algun rol en el funcionament del camp.

«Fem una crida als veïns de Santa Oliva o de poblacions properes que coneguin alguna història vinculada a les persones que van treballar en la construcció del camp d’aviació, a la presència dels aviadors o fins i tot d’algun bombardeig que hi va tenir lloc. Ens interessen també testimonis sobre com van ser els anys de la Guerra Civil al municipi, i material com ara dietaris o memòries», explica Andreu Caralt, historiador i periodista de Terra Enllà, que afirma que aquest tipus de crides acostumen a donar resultat. En paral·lel, l’entitat ha posat en marxa també una investigació en diversos arxius, tant comarcals com nacionals, així com en arxius militars d’Àvila i Villaviciosa de Odón que els puguin proporcionar informació sobre l’existència del camp, la seva construcció i el treball dels aviadors.

Les persones que creguin que poden aportar informació sobre totes aquestes qüestions poden contactar amb els investigadors a través del correu terraenlla.guiatges@gmail.com o el telèfon 658 018 521.