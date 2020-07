La «por» a rebrots provoca cancel·lacions als hotels de la costa tarragonina

El repunt de la covid-19 al Segrià està provocant un degoteig de cancel·lacions de reserves als hotels de la costa. El sector lamenta que els turistes que tenien previst visitar Catalunya les properes setmanes ara senten desconfiança en veure l'evolució de la pandèmia i opten per anul·lar les reserves. La Federació Intercomarcal d'Hostaleria Restauració i Turisme constata que dia a dia creixen, sobretot, les anul·lacions de visitants holandesos i belgues. Al mateix temps, asseguren que la situació ha «anat a més» arran de l'obligatorietat de dur sempre la mascareta. Ho corroboren hotelers consultats per l'ACN, que consideren que la mesura ordenada pel Govern transmet la sensació que el virus s'està «ampliant i generalitzant» a Catalunya.



El Baix Penedès demana «cautela»

El gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, Daniel Brasé, assegura a l'ACN que des del cap de setmana, amb el confinament perimetral del Segrià, s'estan acumulant «moltes cancel·lacions» de turisme estranger. Els visitants que més estan desfent els seus plans de vacances a la costa catalana són, sobretot, els holandesos i els belgues.El sector lamenta que aquest degoteig d'anul·lacions empitjora una temporada en què les previsions d'ocupació ja eren menors que altres anys. A les reserves cancel·lades pel temor a una expansió del rebrot del Segrià s'hi sumen ara les reticències vers l'ús de mascareta obligatori, segons Brasé. «La gent està anul·lant perquè no vol venir a fer turisme amb la mascareta posada», assegura.El portaveu del sector esperava que l'ordre del Govern sobre la mascareta obligatòria a partir d'aquest dijous incorporés algunes consideracions relacionades amb el sector turístic que flexibilitzessin el seu ús en espais comuns dels allotjaments, piscines o terrasses. Lamenta que per ara no sigui així.Al Baix Penedès, els empresaris admeten «preocupació» per les cancel·lacions acumulades des del cap de setmana. La majoria són de visitants espanyols que prefereixen posposar la seva visita a l'espera de com evolucionin els brots del Segrià. El president del Gremi d'Hostaleria, Eduard Álvarez, demana analitzar les notícies «amb cautela, sense posar més llenya al foc». «Són brots molt localitzats i no hi ha motiu per extrapolar el problema a altres municipis», insisteix, tot recordant que la covid al Baix Penedès ha tingut una incidència baixa durant tota la pandèmia.Álvarez apunta que als hotels estan acumulant anul·lacions per a les properes setmanes per la «por» que ha agafat la gent, però, en canvi, es mantenen estables les reserves del setembre. «A llarg termini la gent té més confiança», assenyala, tot desitjant que l'evolució de la pandèmia no faci caure més una temporada en què l'ocupació mitjana està rondant el 50% les primeres setmanes de juliol. Un any enrere, era de gairebé el 80%. «Estem davant un moment d'incertesa absoluta», assegura.Pel que fa a l'ús obligatori de mascaretes a partir d'aquest dijous, des del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès consideren que la mesura contribueix a transmetre sensació de seguretat als visitants que triïn destins catalans. «Catalunya ha decidit avançar-se per ser previnguts, no perquè la situació sigui pitjor que altres punts de l'estat espanyol», diu Álvarez, que nega que l'ús de mascareta pugui condicionar i incomodar els visitants.