El Vendrell desplega una app per informar de l'ocupació de les platges

Segons la regidora, les platges del Vendrell poden arribar a acollir 51.000 usuaris garantint la distància de seguretat preventiva per a la covid-19. Una capacitat, ha destacat, que s'ha convertit en l'atracció de banyistes que anys enrere preferien les platges del Tarragonès. Peris considera que és pràcticament impossible omplir aquest aforament, especialment a les platges de Coma-ruga, on a algunes platges es calcula espai per a 17.000 persones.L'únic punt del litoral on Peris ha admès que el govern tem petits moments de sobre ocupació és a l'Estany i Riuet, força propers a l'estació, on s'han registrat situacions de «saturació» de gent. En aquest indret, la regidora ha lamentat que les darreres setmanes hi ha hagut dos episodis de rescats d'infants que havien anat sols des del tram del Riuet fins el mar.Segons Peris, en els dos casos va ser per descuit dels pares, motiu pel qual ha reclamat més atenció a l'hora de tenir cura de la canalla. En una de les actuacions, el servei de salvament va atendre cinc infants d'un mateix grup.Finalment, pel que fa als serveis a les platges, el govern del Vendrell manté les dutxes tancades i no preveu posar-les en servei aquest estiu. Peris ha subratllat que el motiu principal és l'estancament d'aigua acumulada, que considera un focus de contagi de la covid-19 «impossible» de resoldre.