La Festa Major del Vendrell combinarà actes presencials i d'altres en línia

Enguany, els Gegants s’incorporen per primera vegada a l’Ofici

Actualitzada 07/07/2020 a les 15:57

La Festa Major del Vendrell d'aquest estiu combinarà els actes presencials amb actes online, que seran transmesos per RTV El Vendrell. El consistori ha explicat alguns dels actes que es faran però la propera setmana s’acabaran de presentar la resta de propostes. Des de l'Ajuntament s'està treballant en una aplicació on les persones es podran apuntar per als actes amb aforament limitat.



Entre els actes que es mantindran hi ha l’Ofici en honor a Santa Anna a l’Església Parroquial el 26 de juliol. L'acte estarà presidit pel Lleó i l’Àliga i enguany també, pels Gegants, que s’incorporen per primera vegada a l’Ofici. En acabar, el Lleó farà el ball d’honor dins del temple amb un únic ballador. De la seva banda, els Gegants també faran un únic ball, després que l’any passat ja s’incorporessin també al seguici dels Portants d’Honor.Un cop acabat l’ofici, i fins als versos dels Diables, l’Àliga aportarà la nota musical a la jornada, oferint un concert des de dalt del campanar, que es podrà escoltar des de bona part del Vendrell. Anirà a càrrec dels músics del Lleó, dels músics de l’Àliga i també dels membres del Ço del Botafoc.Tot seguit, la plaça Vella, amb aforament limitat i cadires per al públic, acollirà els versos dels Diables. L’entitat també ha preparat el seu protocol intern de funcionament i seguretat que els obliga, per exemple, a actuar amb mocador i guants.D’altra bandael Cabrot, el Drac del Vendrell i la Mulassa Feixuga actuaran a la Festa Major el 27 de juliol, en un acte molt similar al Nostrefoc. A les 6 de la tarda la plaça Vella, la plaça Nova i la plaça Francesc Macià acolliran la plantada de les bèsties i més tard, cap a les 9 del vespre, a la plaça Pep Jai, amb aforament limitat, faran dues enceses cada bèstia i una encesa conjunta al final.