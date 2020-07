Arxiven la investigació contra l'Ajuntament de Calafell pels sorolls de l'oci nocturn

Aquest arxivament, fet públic pel mateix consistori, arriba un any després que la justícia també arxivés la investigació per un delicte ecològic pels sorolls derivats del mateix carrer Monturiol. En aquell moment, el jutjat del Vendrell va concloure que els exregidors de Medi Ambient Josep Parera i José Antonio Jiménez van impulsar diverses mesures per pal·liar les molèsties. Pel que fa a l’exregidor Rafel Solé, el magistrat va puntualitzar que no el podia investigar perquè havia estat el responsable d’Urbanisme, sense competències en Medi Ambient.L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha assegurat que els dos arxivaments constaten que l'Ajuntament «ha treballat bé», si bé ha subratllat que a partir d'ara «es mantindrà la mateixa exigència, si no més». «L’arxiu de les actuacions no és un punt i final, sinó una indicació que cal seguir en la línia que ja portàvem i fins i tot intensificar-la», ha afegit Ferré a través d'un comunicat.El batlle ha destacat que els darrers anys l'Ajuntament ha reforçat el control sobre la normativa que han de complir els locals i també la vigilància del consum d’alcohol per menors. També remarca que hi ha més presència policial, s'han instal·lat càmeres de seguretat i s'han desplegat campanyes informatives i cíviques.Al mateix temps, segons el consistori, s’han «multiplicat» les denúncies i les sancions per activitats incíviques a l'entorn del carrer Monturiol per haver fet botellón, miccionar al carrer, cantar o portar la música del cotxe amb un volum molt alt. L’Ajuntament apunta que està impulsant un nou model de lleure nocturn al municipi, amb la redacció d’un pla que plantejarà mesures per a un oci «saludable i respectuós».