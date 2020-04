L'Ajuntament de Calafell estudia denunciar un regidor de Cs que va engegar «a la merda» els musulmans

Javier Álvarez Laperal va criticar els qui «resen a Al·là» en una publicació a Facebook

Actualitzada 30/04/2020 a les 17:14

L'Ajuntament de Calafell estudia denunciar el regidor de Ciutadans Javier Álvarez Laperal, que en una publicació a les xarxes socials va engegar «a la merda» els musulmans. A través del seu perfil de Facebook personal, Álvarez va escriure: «Aquells qui resen a Al·là, a la merda és on han d'anar». L'Ajuntament de Calafell ha condemnat les paraules del regidor taronja i ha traslladat els fets als serveis jurídics per a què analitzin si són denunciables. El govern preveu convocar una junta de portaveus quan estigui llest l'informe jurídic per valorar la situació i acordar alguna mesura al respecte.