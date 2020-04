ERC vol que pleguin dos regidors de Sant Pere de Ribes per la seva «mala relació»

El partit els exigeix que renunciïn a les seves actes

27/04/2020 a les 09:33

La direcció nacional d'Esquerra Republicana ha exigit als dos regidors de la formació a Sant Pere de Ribes (Garraf), Francesc Xavier Pascual i Lucrecia Ballvé, que renunciïn a les seves actes. El partit ha assegurat que existeix una «mala relació» entre ells, la qual ha provocat una situació incompatible amb el Codi Ètic i el Codi de Conducta d'ERC. «Es considera que aquestes dues persones ja no representen els valors i el projecte d'Esquerra Republicana», afirma el partit. Des de l'executiva comarcal asseguren que no hi ha hagut un episodi concret que hagi desencadenat aquest enfrontament, sinó que es tracta d'una «mala maror» constant tant per temes polítics com personals, la qual ha provocat diversos moments de tensió.