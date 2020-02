Dos detinguts al Vendrell en una operació a diversos locals pel control d'estrangeria

Mentre estava l'operatiu en marxa també es va identificar a dos venedors ambulants de peix fresc

Actualitzada 21/02/2020 a les 12:41

Aquest dijous al vespre es va realitzar al Vendrell un dispositiu policial en què van intervenir la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local i que es va saldar amb dues detencions.L'operatiu es va engegar a les 19.30 h amb controls d'estrangeria, detecció de tinença i consum d'estupefaents i inspeccions de treball i policia administrativa a diversos establiments del municipi.A la plaça de Ca l'Escori la Policia Nacional va detenir un acusat d'incomplir la llei d'estrangeria. Posteriorment, a un local de la carretera de Valls, es va fer una segona detenció relacionada amb la mateixa infracció. Les dues persones detingudes van ser traslladades a Tarragona.Durant l'operatiu es va aixecar acta per infraccions administratives a diversos dels locals inspeccionats. No es va detectar cap cas de tinença i consum de drogues.Mentre s'estava fent l'operatiu policial amb diversos agents desplegats per la zona, es van detectar dos homes al camí dels Molins que venien peix fresc que duien en dues galledes. La policia local va procedir a la seva identificació i van ser denunciats per venda ambulant no autoritzada.