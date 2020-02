Detinguts dos albanesos per tràfic de drogues al Vendrell

La forta olor a marihuana que sortia d'una nau industrial va alertar els usuaris d'un centre de salut pròxim

Actualitzada 19/02/2020 a les 14:33

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local del Vendrell han desarticulat un grup criminal establert al Baix Penedès i especialitzat en el cultiu, elaboració i distribució de marihuana.L'operació, denominada 'Yambil V' ha permès la detenció de dos membres del grup i el registre de dues instal·lacions, una nau industrial i un habitatge tipus loft, del mateix edifici.Els registres van permetre desmantellar una plantació 'indoor' amb 1.262 plantes de marihuana, requisant 71,5 quilos de cabdells i 59 quilos de picadura.La investigació que ha dut a la detenció es remunta a l'estiu del 2019, quan usuaris d'un centre de salut ubicat al polígon les Creus del Vendrell, van alertar la policia local de la forta olor a marihuana que es notava a la zona. L'olor era tan intensa que fins i tot provocava molèsties als treballadors i els usuaris del centre.Posteriorment es va crear un equip de treball entre Policia Local i Guàrdia Civil per a fer la investigació dels indicis. Després de diverses setmanes es va constatar l'existència d'un grup criminal dedicat a la producció i venda de droga que, a més, dominava la modificació d'infraestructures i disposava de coneixements per realitzar connexions il·legals a la xarxa elèctrica.La nau industrial on hi havia la plantació estava dividida en tres estances diferenciades. Els baixos tenien un muntacàrregues per a vehicles industrials i la planta superior tenia un habitatge tipus loft i la zona de cultiu separada, preparada per a fer també l'assecatge del cànnabis.Les portes d'accés a cadascuna de les estances eren de seguretat i es podia accedir a elles directament a través del vehicle utilitzant el muntacàrregues.El passat dilluns, els investigadors que vigilaven la nau van veure com el grup preparava equipatge presumptament per abandonar el país. Això va precipitar l'actuació policial, que es va realitzar aquest dimarts.Durant la intervenció es va detenir a dos homes, d'entre 30 i 50 anys, de nacionalitat albanesa i que estaven en situació irregular a l'Estat. Aquest dimecres han estat posats a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.